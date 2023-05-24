Российский форвард футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин ответил фанату, который высмеял победу команды в чемпионате Кипра. Как сообщает «Лента.ру», перепалка произошла в социальных сетях.

Пользователь написал, что «Арис» на Кипре — «беспородная собака», и ничего из себя не представляет, когда там есть «Омония» и АПОЭЛ.

«Никто — это ты, а мы — чемпионы», — ответил футболист.

Напомним, что «Арис» стал чемпионом Кипра по итогам сезона-2022/2023 года, а Кокорина назвали лучшим игроком турнира. Он провел в минувшем сезоне 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.