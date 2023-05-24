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1 час назад

Кокорин ответил высмеявшему чемпионство кипрского «Ариса» фанату

Никита Бородкин

Российский форвард футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин ответил фанату, который высмеял победу команды в чемпионате Кипра. Как сообщает «Лента.ру», перепалка произошла в социальных сетях.

Пользователь написал, что «Арис» на Кипре — «беспородная собака», и ничего из себя не представляет, когда там есть «Омония» и АПОЭЛ.

«Никто — это ты, а мы — чемпионы», — ответил футболист.

Напомним, что «Арис» стал чемпионом Кипра по итогам сезона-2022/2023 года, а Кокорина назвали лучшим игроком турнира. Он провел в минувшем сезоне 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра

За «Арис» россиянин выступал на правах аренды с августа 2022 года. Как заявлял агент нападающего, он вернется в расположение «Фиорентины» на сборы. Вместе с тем в кипрском клубе довольны игрой Кокорина, но не могут его выкупить — из-за слишком высокой зарплаты.

Футбол,Видео,Александр Кокорин,
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