Нападающий Мбаппе не стал активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение не активировать опцию автоматического продления контракта с парижским клубом ещё на один сезон. Об этом сообщает L'Equipe.

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При этом, руководство «ПСЖ» не встревожено решением Мбаппе, чей контракт теперь истекает в июне 2024 года, и не собирается продавать своего звёздного нападающего за год до истечения соглашения.

Ранее у Мбаппе была возможность продлить контракт с «ПСЖ» на сезон 2024/2025, однако он отказался от этой возможности.