$80.17+0.2386.55+0.05

Журналист Скира: тренер "МЮ" Тен Хаг в следующем сезоне не рассчитывает на десятерых футболистов

Стал известен список футболистов «Манчестер Юнайтед», которых главный тренер клуба Эрик тен Хаг не видит в составе команды на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Стал известен список игроков «Манчестер Юнайтед», которые не входят в планы тренера
© Газета.Ru

По данным источника, «МЮ» в летнее трансферное окно могут покинуть вратарь Дин Хендерсон, защитники Гарри Магуайр, Брендон Уильямс, Эрик Бейи и Алекс Теллес, хавбеки Скотт Мактоминей, Донни ван де Бек и форварды Антони Марсьяль, Энтони Эланга и Ваут Вегорст.

После 36 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» набрал 69 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

3 июня состоится финал Кубка Англии, в котором подопечные Эрика тен Хага сыграют с чемпионом страны «Манчестер Сити». Встреча пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Тен Хаг работает с манкунианцами первый сезон. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий