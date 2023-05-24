Стал известен список игроков «Манчестер Юнайтед», которые не входят в планы тренера

Стал известен список футболистов «Манчестер Юнайтед», которых главный тренер клуба Эрик тен Хаг не видит в составе команды на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

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По данным источника, «МЮ» в летнее трансферное окно могут покинуть вратарь Дин Хендерсон, защитники Гарри Магуайр, Брендон Уильямс, Эрик Бейи и Алекс Теллес, хавбеки Скотт Мактоминей, Донни ван де Бек и форварды Антони Марсьяль, Энтони Эланга и Ваут Вегорст.

После 36 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» набрал 69 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

3 июня состоится финал Кубка Англии, в котором подопечные Эрика тен Хага сыграют с чемпионом страны «Манчестер Сити». Встреча пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 по московскому времени.