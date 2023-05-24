РФС проверил честность арбитра на полиграфе

По информации источника, РФС начал расследование в отношении Галимова. Судья прошёл проверку на полиграфе, однако её результаты пока неизвестны. Если Галимов прошёл её успешно, то сможет вернуться к работе в будущем, если же нет — то его дело может быть передано в правоохранительные органы.