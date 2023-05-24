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Источник: РФС проверил честность судьи матча «Пари НН» — «Крылья» Галимова на полиграфе

Российский футбольный союз (РФС) проводит проверку работы главного судьи матча 24-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов» (2:1) Романа Галимова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

РФС проверил честность арбитра на полиграфе
© Чемпионат.com

По информации источника, РФС начал расследование в отношении Галимова. Судья прошёл проверку на полиграфе, однако её результаты пока неизвестны. Если Галимов прошёл её успешно, то сможет вернуться к работе в будущем, если же нет — то его дело может быть передано в правоохранительные органы.

Работа Галимова спровоцировала крупный скандал, по итогам которого генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подавал в отставку в знак протеста против судейства. ЭСК РФС признал, что бригада Галимова совершила три ключевые ошибки в пользу «Пари НН».

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