$80.17+0.2386.55+0.05

Быстров: Соболев — полный идиот. Такое посмешище не должно играть в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров жёстко высказался о поведении нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1), назвав того полным идиотом и заявив, что форвард выглядел как посмешище во время игры. Экс-футболист отметил, что игроков, подобных Соболеву, не должно быть в клубе уровня «Спартака».

Быстров: Соболев — полный идиот. Такое посмешище не должно играть в «Спартаке»
© Чемпионат.com

«Соболев — полный идиот, который подвёл свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за «Спартак». Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоит быть в клубе. Он может извиняться или не извиняться — это уже второй вопрос.

Абаскаль сказал: «Если это повторится...» А на мой взгляд, это повторяется не первый раз. В эпизодах, когда Соболев может доигрывать до конца, должен ставить корпус и от него будут отлетать защитники, он как девочка падает и симулирует. Считаю, что такие футболисты не должны играть в «Спартаке». Провоцировать и нырять — это нормальные вещи, но на поле нельзя быть посмешищем. Это говорит о неготовности футболиста к дерби», — приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».

Соболев схватил себя за половой орган перед защитником ЦСКА Виллианом Рошей и получил за это прямую красную карточку.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий