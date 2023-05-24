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Газзаев: Соболев будет наказан — тут всё очевидно. И наказание будет достаточно серьёзное

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал удаления защитника армейцев Виллиана Роши и нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ между красно-синими и красно-белыми (1:2).

Газзаев: Соболев будет наказан, и наказание будет серьёзное
© Чемпионат.com

«Думаю, к Соболеву должно быть применено наказание. По Александру двух мнений быть не может. На мой взгляд, наказание будет достаточно серьёзное.

Что касается Роши, то судьи поторопились с его удалением — не разобрались в ситуации. Хотя он тоже повторил движения Соболева, но тут боковой судья не разобрался. Наверное, Роша хотел привлечь внимание к тому, что сделал Соболев, а судья подумал, что игрок это ему показывает. Наверное, в какой-то степени армеец тоже виноват — нарушил правила. Защитник ЦСКА потом призвал посмотреть VAR. Произошло недопонимание. Думаю, будут разбирательства по его удалению. Но Соболев будет наказан — тут всё очевидно», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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