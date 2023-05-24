Газзаев: Соболев будет наказан, и наказание будет серьёзное

«Думаю, к Соболеву должно быть применено наказание. По Александру двух мнений быть не может. На мой взгляд, наказание будет достаточно серьёзное.



Что касается Роши, то судьи поторопились с его удалением — не разобрались в ситуации. Хотя он тоже повторил движения Соболева, но тут боковой судья не разобрался. Наверное, Роша хотел привлечь внимание к тому, что сделал Соболев, а судья подумал, что игрок это ему показывает. Наверное, в какой-то степени армеец тоже виноват — нарушил правила. Защитник ЦСКА потом призвал посмотреть VAR. Произошло недопонимание. Думаю, будут разбирательства по его удалению. Но Соболев будет наказан — тут всё очевидно», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.