$80.17+0.2386.55+0.05

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о возможной смене спортивного гражданства

Полузащитник подмосковные «Химок» Аяз Гулиев в интервью «Матч ТВ» заявил, что в ближайшее время может обсудить смену спортивного гражданства с федерацией Азербайджана.

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о возможной смене спортивного гражданства
© Матч ТВ

Воспитанник московского «Спартака» перешел в «Химки» летом 2022 года из тульского «Арсенала». В этом сезоне 26 летний полузащитник сыграл в 18 матчах РПЛ. Игрок вырос в Москве, но имеет азербайджанские корни.

— Сейчас есть тенденция — многие меняют спортивное гражданство. Не планируешь?

— Я не говорил Азербайджану ни да, ни нет. Есть куча моментов, которые нужно обговорить. Все время слышу — ждем и нужно обсудить. Может быть, скоро обсудим переход.

В любом случае карьера строится на клубной деятельности, а не на сборной. Не исключаю свой возможный переход, но это не из за нынешней ситуации. Речь об этом давно ведется. Но если я пойму, что, став легионером, будет тяжелее конкурировать в РПЛ, это будет уже другой момент.

— Но ты как минимум думаешь о переходе. Почему?

— В первую очередь я — азербайджанец. Но если это будет минусом в клубной карьере, то переход не стоит того. Ведь если не будешь играть в клубе — не будешь попадать в сборную, тогда смысл перехода пропадает.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий