Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о возможной смене спортивного гражданства

Полузащитник подмосковные «Химок» Аяз Гулиев в интервью «Матч ТВ» заявил, что в ближайшее время может обсудить смену спортивного гражданства с федерацией Азербайджана.

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Воспитанник московского «Спартака» перешел в «Химки» летом 2022 года из тульского «Арсенала». В этом сезоне 26 летний полузащитник сыграл в 18 матчах РПЛ. Игрок вырос в Москве, но имеет азербайджанские корни.

— Сейчас есть тенденция — многие меняют спортивное гражданство. Не планируешь?

— Я не говорил Азербайджану ни да, ни нет. Есть куча моментов, которые нужно обговорить. Все время слышу — ждем и нужно обсудить. Может быть, скоро обсудим переход.

В любом случае карьера строится на клубной деятельности, а не на сборной. Не исключаю свой возможный переход, но это не из за нынешней ситуации. Речь об этом давно ведется. Но если я пойму, что, став легионером, будет тяжелее конкурировать в РПЛ, это будет уже другой момент.

— Но ты как минимум думаешь о переходе. Почему?