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«Манчестер Юнайтед» предложит «Челси» более $68 млн за Маунта — СМИ

«Манчестер Юнайтед» сделает предложение лондонскому «Челси» о переходе нападающего Мейсона Маунта, сообщает Daily Mail. По информации издания, «МЮ» готов предложить «синим» более 68 миллионов долларов. Маунт является основной целью главного тренера Эрика тен Хага в летнее трансферное окно. Как сообщает источник, переговоры о трансфере 24 летнего футболиста уже начались. Однако отмечается, что лондонцы хотят получить за форварда $105 млн. Также заинтересованность к Маунту проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль». Игрок пропускает оставшиеся матчи сезона из за травмы. Всего на счету Маунта 35 матчей, в которых он забил шесть мячей и сделал семь голевых передач. Источник:Daily Mail

«МЮ» даст около 64 млн евро за Маунта, он главная цель тен Хага. «Челси» хочет 100 млн за хавбека, у которого остался год по контракту (Daily Mail)
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