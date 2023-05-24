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Источник: «Балтика» и Игнашевич близки к продлению контракта

Калининградская «Балтика» настроена продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. Об этом сообщает Metaratings.

«Балтика» намерена продлить контракт с тренером Игнашевичем
© Чемпионат.com

По информации источника, переговоры между сторонами уже стартовали. Игнашевич и «Балтика» уже близки к заключению сделки и обговаривают её условия.

Игнашевич работает в «Балтике» с октября 2021 года. Под его руководством калининградский клуб смог выйти в РПЛ в этом сезоне. «Балтика» сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые за 25 лет.

Действующий контракт Игнашевича с «Балтикой» истекал в конце нынешнего сезона.

«Балтика» занимает второе место в Первой лиге после 32 сыгранных матчей с 64 набранными очками, отставая от лидирующего казанского «Рубина» на одно очко.

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