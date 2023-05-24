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Игонин: «Зенит» не опустится ниже своего уровня даже в случае ухода лидеров

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что сине-бело-голубые не опустятся ниже своего уровня даже в случае ухода лидеров. По его мнению, конкуренция в РПЛ усилится не в случае ослабления «Зенита», а в случае усиления конкурентов.

Экс-футболист Игонин: «Зенит» не опустится ниже своего уровня даже в случае ухода лидеров
© Чемпионат.com

«Можно ли судить «Зенит» по европейским лекалам и примерить его игру к полуфиналу Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» и полуфиналу Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус»? Нет, нет, я лично не смогу дать такую оценку. Первопричина — отсутствие должной конкуренции во внутреннем чемпионате, где петербуржцы крайне редко играют с максимальным напряжением. Повторюсь, футбол «Зенита» наиболее приближен к европейскому, возможно, «Зенит» действительно может больше, но вот насколько именно, чемпионат России на сегодняшний день ответа не дает.

Каким видится следующий сезон? «Зенит» не опустится ниже своего уровня и будет демонстрировать плюс минус похожий футбол даже в случае гипотетического ухода лидеров. Конкурентная среда в РПЛ изменится лишь тогда, когда подтянутся команды первой восьмерки. Надеюсь, ярче «Торпедо» и «Химок» выступят «Балтика» и «Рубин». Так что ждем усиления конкурентов — только от этого зависит развитие отечественного чемпионата», — приводит слова Игонина Bobsoccer.

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