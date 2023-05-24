Испанский журналист: Мбаппе стал ближе к переходу в «Реал», чем когда-либо был

Известный испанский журналист Хосеп Педрерол заявил, что нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал ближе к переходу в мадридский «Реал», чем когда-либо.

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Педрерол отреагировал на информацию французских СМИ о решении Мбаппе не активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» на сезон 2024/2025, что позволит форварду стать свободным агентом летом 2024 года.

«После таких новостей, Мбаппе стал ближе к переходу в «Реал», чем когда-либо был», — приводит слова Педрерола «твиттер» El Chiringuito TV.