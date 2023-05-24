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Испанский журналист: Мбаппе стал ближе к переходу в «Реал», чем когда-либо был

Известный испанский журналист Хосеп Педрерол заявил, что нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал ближе к переходу в мадридский «Реал», чем когда-либо.

Испанский журналист: Мбаппе стал ближе к переходу в «Реал», чем когда-либо был
© Чемпионат.com

Педрерол отреагировал на информацию французских СМИ о решении Мбаппе не активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» на сезон 2024/2025, что позволит форварду стать свободным агентом летом 2024 года.

«После таких новостей, Мбаппе стал ближе к переходу в «Реал», чем когда-либо был», — приводит слова Педрерола «твиттер» El Chiringuito TV.

Мбаппе ранее уже был связан слухами о переходе в «Реал» в прошлом году, когда у него истекал контракт с «ПСЖ», однако 24-летний нападающий принял решение остаться в парижской команде.

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