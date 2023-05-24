Появилось видео провокаций от Соболева за 13 минут до удаления в дерби с ЦСКА
Появилось видео, на котором форвард московского «Спартака» Александр Соболев провоцирует защитника ЦСКА Виллиана Рошу за несколько минут до эпизода с удалением.
Встреча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.
На видео, которое появилось в распоряжении РИА Новости, можно заметить, как футболист ЦСКА указывает боковому арбитру на неподобающее поведение соперника.
Напомним, на 69-й минуте Виллиан Роша упал на газон в своей штрафной площади после борьбы с Александром Соболевым.
Нападающий схватил себя за пах в качестве жеста по отношению к бразильцу. Несколько минут спустя сам Роша повторил этот жест, пытаясь объяснить арбитрам, что ему показывал Соболев. В итоге оба игрока были удалены с поля.
Позже были опубликованы видео, которые «Спартак» представил Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза (КДК РФС) как доказательства того, что Роша изначально провоцировал Соболева.