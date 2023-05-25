«Виссел Кобе» объявил об уходе Иньесты летом

Полузащитник Андрес Иньеста покинет «Виссел Кобе» 1 июля, сообщает пресс служба японского клуба.

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Испанец уйдет из команды, несмотря на то что его контракт истекает в январе 2024 года. 1 июля Иньеста проведет последний матч за «Виссел Кобе» — против «Хоккайдо Консадоле Саппоро».

В текущем сезоне Иньеста провел пять матчей за «Виссел Кобе» и не отметился результативными действиями. Он выступает за японскую команду с 2018 года. В ее составе 39 летний испанец провел 133 матча, забил 26 мячей и сделал 25 голевых передач.