Мостовой назвал топ-3 полузащитников РПЛ
Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выделил тройку лучших полузащитников Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.
«В России есть некоторая нехватка качественных полузащитников. Обязательно нужно работать с такими игроками и развивать в нашем футболе.
Очень выделяется Вендел. Он действительно лучший футболист на этой позиции. После идет Сперцян. С каждым годом он прибавляет и становится лучше. И еще можно выделить Барриоса», — цитирует Мостового Sport24.
Вендел в текущем сезоне чемпионата России провел за «Зенит» 25 матчей, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.
Эдуард Сперцян в 26 матчах за «Краснодар» забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач. У Барриоса — один гол и две передачи в 26 играх за «Зенит» в РПЛ.
Вендел и Барриос в составе петербургского клуба досрочно стали чемпионами России. «Краснодар» после 28 туров занимает шестое место в турнирной таблице.