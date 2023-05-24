Мостовой назвал топ-3 полузащитников РПЛ

«В России есть некоторая нехватка качественных полузащитников. Обязательно нужно работать с такими игроками и развивать в нашем футболе.



Очень выделяется Вендел. Он действительно лучший футболист на этой позиции. После идет Сперцян. С каждым годом он прибавляет и становится лучше. И еще можно выделить Барриоса», — цитирует Мостового Sport24.