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Источник: ЭСК признала, что красная карточка защитнику ЦСКА Роше была показана ошибочно

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод с удалением защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби со «Спартаком». Эксперты дали заключение для Контрольно-дисциплинарного комитета, что поведение Роши не заслуживало удаления. Теперь КДК должен отменить красную карточку игроку ЦСКА, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

ЭСК признала, что красная карточка Роше была показана ошибочно
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Отмечается, что по удалению форварда «Спартака» Александра Соболева у ЭСК вопросов не возникло. Оценку поступку Соболева даст КДК, он же определит меру наказания игрока красно-белых.

Напомним, матч «Спартак» — ЦСКА проходил в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игра завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1.

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