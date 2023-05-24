ЭСК признала, что красная карточка Роше была показана ошибочно

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод с удалением защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби со «Спартаком». Эксперты дали заключение для Контрольно-дисциплинарного комитета, что поведение Роши не заслуживало удаления. Теперь КДК должен отменить красную карточку игроку ЦСКА, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.