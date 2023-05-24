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Стали известны условия, при которых «Реал» будет готов подписать Мбаппе

Стали известны условия, при которых мадридский «Реал» будет готов пойти на трансфер нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L'Equipe.

Стали известны условия, при которых «Реал» будет готов подписать Мбаппе
© Чемпионат.com

По информации источника, «Реал» никогда не закрывал двери для возможного перехода в команду Мбаппе, однако, чтобы трансфер состоялся нападающий должен будет пойти на снижение зарплаты и согласиться не играть не левом фланге атаке, позиции, на которой выступает нападающий мадридцев Винисиус Жуниор.

Ранее стало известно, что Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон 2024/2025, что позволит нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года. Форвард был связан с возможным переходом в «Реал» прошлым летом.

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