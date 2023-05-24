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90min: «Зенит» хочет получить за Малкома более € 40 млн

Санкт-петербургский «Зенит» согласиться продать своего звёздного бразильского нападающего Малкома только за сумму более чем в € 40 млн. Об этом сообщает 90min.

«Зенит» хочет получить за Малкома более € 40 млн
© Чемпионат.com

По информации источника, такая цена за Малкома продиктована тем, что форвард подписал новый долгосрочный контракт с «Зенитом» до 2027 года лишь в прошлом году, а также тем, что именно за € 40 млн санкт-петербургский клуб покупал футболиста у «Барселоны» в 2019 году.

Ранее стало известно, что Малкомом интересуются английские «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл», а также французский «ПСЖ», который уже пытался приобрести бразильского нападающего в зимнее трансферное окно.

26-летний Малком в нынешнем сезоне забил 26 голов и сделал девять результативных передач в 33 сыгранных матчах за «Зенит».

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