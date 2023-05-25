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Месси пожелал успеха Альбе после решения игрока об уходе из "Барселоны"

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси высказался об уходе из "Барселоны" своего бывшего одноклубника по каталонской команде Жорди Альбы.

Месси обратился к решившему покинуть «Барселону» вице-капитану
© Reuters

"Ты был больше, чем просто друг. Рад, что мы прекрасно ладим за пределами поля. Желаю тебе и твоей семье всего самого наилучшего. Пусть новый этап карьеры принесет тебе много радости и успех", — написал Месси в социальной сети.

Альба принял решение покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона. 34-летний защитник официально объявил о своем уходе 24 мая. В воскресенье, 28 мая, он и полузащитник Серхио Бускетс попрощаются с болельщиками "Барселоны" на домашнем стадионе сине-гранатовых в матче Ла Лиги с "Мальоркой". Соглашение Альбы с клубом было рассчитано еще на один сезон, однако стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении договора.

Ранее бывший футболист "Барселоны" и сборной Белоруссии Александр Глеб прокомментировал обращение игроков каталонского клуба к российским болельщикам. Серхи Роберто и Алекс Бальде ранее передали слова благодарности фанатам "Барсы" из России за поддержку в сезоне. После этого сине-гранатовых раскритиковали украинские клубы.

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