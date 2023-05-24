Семак высказался о судействе в РПЛ

«Большинство из судейских ошибок связаны с изменением трактовок тех или иных моментов. Преднамеренные контакты или нет, достаточные эти самые контакты или недостаточные. И игра руками. Это наиболее обсуждаемые трактовки.



Что касается судейства в целом, то ошибки есть и будут. Вопрос в том, как к этому относиться, куда двигаться и каким образом выстраивать работу дальше, чтобы спорных моментов было меньше. Молодым арбитрам, конечно, нужно набираться опыта, чтобы более уверенно судить те или иные матчи. А у нас таких арбитров, как и молодых игроков, много.



Много моментов, которые трактуются по-разному. Например, понимание достаточности контакта для каждого судьи может оказаться разным в похожих ситуациях. Чем больше мы будем работать над этим, объяснять клубам и специалистам, почему в том или ином эпизоде применяется именно такое решение, тем будет лучше», — приводит слова Семака «Матч ТВ».