Семак: никогда не устану благодарить Спаллетти за то, что взял меня в свой тренерский штаб»

«Никогда не устану благодарить Спаллетти за то, что взял меня в свой тренерский штаб» — Семак
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «Матч ТВ» вспомнил, как работал под руководством предыдущих тренеров петербургского клуба.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона 2022/23, завоевал 10 титул в клубной истории, после чего нанес на свою эмблему вторую звезду. Клуб, в числе прочих, поздравили бывшие главные тренеры Лучано Спаллетти и Андре Виллаш Боаш.
— Видели, как Спаллетти и Виллаш Боаш специальным видео поздравили «Зенит» с пятым чемпионством и второй звездой на эмблеме?
— Конечно. Очень приятно! Никогда не устану благодарить того же Лучано за то, что взял меня в свой тренерский штаб. Огромная благодарность Андре Виллаш Боашу, Леониду Викторовичу Слуцкому, Мирче Луческу. Это те тренеры, с которыми я работал. Прекрасные люди и великолепные наставники. Со многими поддерживаем дружеские и приятельские отношения. Они, как никто другой, понимают, каково это — быть главным тренером «Зенита». Поэтому поздравления от них вдвойне приятны, — сказал Семак «Матч ТВ».
В 2013 году Семак вошел в тренерский штаб «Зенита» в качестве помощника Спаллетти, а после ухода итальянца работал под началом Виллаш Боаша. В 2018 году российский специалист возглавил петербургский клуб и выиграл пять чемпионских титулов подряд.