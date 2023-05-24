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«Никогда не устану благодарить Спаллетти за то, что взял меня в свой тренерский штаб» — Семак

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «Матч ТВ» вспомнил, как работал под руководством предыдущих тренеров петербургского клуба.

Семак: никогда не устану благодарить Спаллетти за то, что взял меня в свой тренерский штаб»
© Матч ТВ

«Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона 2022/23, завоевал 10 титул в клубной истории, после чего нанес на свою эмблему вторую звезду. Клуб, в числе прочих, поздравили бывшие главные тренеры Лучано Спаллетти и Андре Виллаш Боаш.

— Видели, как Спаллетти и Виллаш Боаш специальным видео поздравили «Зенит» с пятым чемпионством и второй звездой на эмблеме?

— Конечно. Очень приятно! Никогда не устану благодарить того же Лучано за то, что взял меня в свой тренерский штаб. Огромная благодарность Андре Виллаш Боашу, Леониду Викторовичу Слуцкому, Мирче Луческу. Это те тренеры, с которыми я работал. Прекрасные люди и великолепные наставники. Со многими поддерживаем дружеские и приятельские отношения. Они, как никто другой, понимают, каково это — быть главным тренером «Зенита». Поэтому поздравления от них вдвойне приятны, — сказал Семак «Матч ТВ».

В 2013 году Семак вошел в тренерский штаб «Зенита» в качестве помощника Спаллетти, а после ухода итальянца работал под началом Виллаш Боаша. В 2018 году российский специалист возглавил петербургский клуб и выиграл пять чемпионских титулов подряд.

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