Экс-игрок сборной России Мостовой: Кокорину точно не нужно возвращаться в РПЛ
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился размышлениями о дальнейшей карьере российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, передает «РБ Спорт».
«Я думаю, что Кокорину точно не нужно возвращаться в РПЛ. Может, он и «Фиорентине» еще понадобится, кто же знает. Для него будет идеальным остаться на Кипре, играть и забивать голы. Там ему комфортно. Плюс поиграет в Лиге Чемпионов, все шикарно у него. Возвращаться в РПЛ смысла нет», — сказал Мостовой.
32-летний россиянин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Он был признан лучшим игроком сезона национального первенства.
«Арис» за тур до конца чемпионата Кипра стал чемпионом страны, что позволит команде сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Игрок принадлежит «Фиорентине». В летнее трансферное окно футболист должен вернуться в итальянскую команду, однако в контракте с «Арисом» прописан пункт о возможном выкупе соглашения Кокорина.