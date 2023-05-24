Мостовой: Кокорину точно не нужно возвращаться в РПЛ

«Я думаю, что Кокорину точно не нужно возвращаться в РПЛ. Может, он и «Фиорентине» еще понадобится, кто же знает. Для него будет идеальным остаться на Кипре, играть и забивать голы. Там ему комфортно. Плюс поиграет в Лиге Чемпионов, все шикарно у него. Возвращаться в РПЛ смысла нет», — сказал Мостовой.