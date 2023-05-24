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Гендиректор ЦСКА Бабаев поделился ожиданиями от заседания КДК по Соболеву и Роше

Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев высказался о предстоящем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором будет рассмотрен эпизод матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «армейцами» и «Спартаком». Слова Бабаева передает «Чемпионат».

В ЦСКА поделились ожиданиями от заседания КДК по Соболеву и Роше
© РИА Новости

«Ждем справедливого решения — отмены красной карточки», — сказал Бабаев.

На заседании рассмотрят потенциальную дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева, а также удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши.

На 69-й минуте матча Виллиан Роша упал на газон в своей штрафной площади после борьбы с Соболевым.

Нападающий схватил себя за пах в качестве жеста по отношению к бразильцу. Несколько минут спустя сам Роша повторил этот жест, пытаясь объяснить арбитрам, что ему показывал Соболев. В итоге оба игрока были удалены с поля.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. У победителей дублем отметился Квинси Промес. В составе ЦСКА единственный гол на счету Хесуса Медины.

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