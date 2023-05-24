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Чемпион России по футболу Баринов продлил контракт с "Локомотивом" до 2026 года

Капитан московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов продлил соглашение с командой. Об этом в среду сообщила пресс-служба железнодорожников.

Чемпион России по футболу Баринов продлил контракт с "Локомотивом"
© РИА Новости

Новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2025/26. Прежний контракт игрока был рассчитан до конца нынешнего сезона.

Баринову 26 лет, он выступает за "Локомотив" с лета 2016 года. В составе команды игрок провел 182 матча в различных турнирах, в которых отметился 8 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Вместе с "Локомотивом" полузащитник четыре раза выиграл Кубок России и по одном разу победил в чемпионате и суперкубке страны.

"Локомотив" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 39 очков по итогам 28 матчей.

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