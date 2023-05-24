КДК может дисквалифицировать игрока ЦСКА Зделара

Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА Пресс-служба ПФК ЦСКА

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщает, что причиной вызова Зделара на заседания стали его слова после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА. Хавбек после игры в подтрибунном помещении возмущался удалением бразильского защитника команды Виллиана Роши и требовал у арбитром смотреть VAR, его высказывания сопровождались нецензурной лексикой.

Напомним, на заседании рассмотрят потенциальную дисквалификацию форварда «Спартака» Александра Соболева за неприличный жест в матче 28-го тура. На 69-й минуте матча игрок ЦСКА Виллиан Роша упал на газон в своей штрафной площади после борьбы с Соболевым.