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14 минут назад

КДК РФС может дисквалифицировать хавбека ЦСКА Зделара за ругательства в сторону судейства

Газета.Ru

Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

КДК может дисквалифицировать игрока ЦСКА Зделара
Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКАПресс-служба ПФК ЦСКА

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщает, что причиной вызова Зделара на заседания стали его слова после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА. Хавбек после игры в подтрибунном помещении возмущался удалением бразильского защитника команды Виллиана Роши и требовал у арбитром смотреть VAR, его высказывания сопровождались нецензурной лексикой.

Напомним, на заседании рассмотрят потенциальную дисквалификацию форварда «Спартака» Александра Соболева за неприличный жест в матче 28-го тура. На 69-й минуте матча игрок ЦСКА Виллиан Роша упал на газон в своей штрафной площади после борьбы с Соболевым.

Нападающий схватил себя за пах в качестве жеста по отношению к бразильцу. Несколько минут спустя сам Роша повторил этот жест, пытаясь объяснить арбитрам, что ему показывал Соболев. В итоге оба игрока были удалены с поля.

Футбол,Виллиан Роша,Иван Карпов,Александр Соболев,РФС,Спартак,
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