КДК оштрафовал Зделара за нецензурную брань в матче со «Спартаком»

Сербский полузащитник заплатит 50 тысяч рублей.

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Контрольно дисциплинарной комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес наказание сербскому хавбеку московского ЦСКА Саше Зделару за неспортивное поведение в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Футболист был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Встреча состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«На видео мы услышали слова Зделара, там было одно слово, не носившее адресного характера, но нецензурный оттенок имеет. Он оштрафован на 50 тысяч рублей», – цитирует Григорьянца «Матч ТВ»