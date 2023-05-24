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КДК оштрафовал Зделара за нецензурную брань в матче со «Спартаком»

Сербский полузащитник заплатит 50 тысяч рублей.

КДК оштрафовал Зделара за нецензурную брань в матче со «Спартаком»
© Championat.com

Контрольно дисциплинарной комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес наказание сербскому хавбеку московского ЦСКА Саше Зделару за неспортивное поведение в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Футболист был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Встреча состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«На видео мы услышали слова Зделара, там было одно слово, не носившее адресного характера, но нецензурный оттенок имеет. Он оштрафован на 50 тысяч рублей», – цитирует Григорьянца «Матч ТВ»

Зделар перешёл в ЦСКА из сербского «Партизана» в июле 2022 года. 28-летний футболист заключил контракт с российским клубом до 2025 года. В составе армейцев защитник провёл 35 матчей, в которых не отметился результативными действиями. На счету игрока семь жёлтых карточек.

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