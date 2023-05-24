В КДК ответили, чем скандальный жест Клотета отличается от Соболева

«Жест Клотета не носил циничного характера. К тому же у него нет систематичности дисциплинарных нарушений. Помимо двух матчей, он получил штраф в размере 250 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.