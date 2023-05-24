ЭСК: Карасев ошибочно отменил гол Игнатова в матче «Спартак» — ЦСКА

ЭСК: Карасёв ошибочно отменил гол Игнатова в матче «Спартак» — ЦСКА
Арбитр провёл не лучший матч.
Арбитр Сергей Карасёв ошибочно отменил гол полузащитника московского «Спартака» Михаила Игнатова в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА (2:1). Данный вердикт был вынесен 24 мая по итогам заседания Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
На 21-й минуте встречи Карасёв не засчитал взятие ворот армейцев после удара Игнатова, посчитав, что в этом эпизоде было положение вне игры. Согласно заключению ЭСК РФС, футболист «Спартака» находился на одной линии с защитником ЦСКА Роберто Мойзесом, поэтому в указанном моменте офсайда не было.
«Согласно методическим указаниям судейского комитета, в подобных ситуациях помощникам необходимо рисковать и принимать решения в пользу атакующей команды, не фиксируя положение вне игры», – говорится в заключении в ЭСК РФС.