ЭСК: Карасев ошибочно отменил гол Игнатова в матче «Спартак» — ЦСКА

Арбитр Сергей Карасёв ошибочно отменил гол полузащитника московского «Спартака» Михаила Игнатова в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА (2:1). Данный вердикт был вынесен 24 мая по итогам заседания Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

На 21-й минуте встречи Карасёв не засчитал взятие ворот армейцев после удара Игнатова, посчитав, что в этом эпизоде было положение вне игры. Согласно заключению ЭСК РФС, футболист «Спартака» находился на одной линии с защитником ЦСКА Роберто Мойзесом, поэтому в указанном моменте офсайда не было.