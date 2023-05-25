"Спартак" считает цену за футболиста "Ростова" слишком высокой

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль заинтересован в переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в стан красно-белых. Об сообщает Metaratings.

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По информации источника, руководство московского клуба считает цену за Глебова слишком завышенной, но продолжает переговоры по возможному переходу.

Накануне сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за полузащитника «Ростова» не более €6-7 млн.