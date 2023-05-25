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"Спартак" считает цену за футболиста "Ростова" Глебова слишком высокой

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль заинтересован в переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в стан красно-белых. Об сообщает Metaratings.

"Спартак" считает цену за футболиста "Ростова" слишком высокой
© РИА Новости

По информации источника, руководство московского клуба считает цену за Глебова слишком завышенной, но продолжает переговоры по возможному переходу.

Накануне сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за полузащитника «Ростова» не более €6-7 млн.

Глебов выступает за «Ростов» с сезона-2018/2019. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник принял участие в 27 матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать три результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Глебова составляет €7,5 млн.

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