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Стала известна зарплата Дзюбы в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба по новому контракту с клубом будет зарабатывать 120 миллионов в год. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Стала известна зарплата Дзюбы в «Локомотиве»
© РИА Новости

По его данным, подписание нового контракта должно пройти сегодня, 24 мая. Он будет действовать один сезон с опцией продления еще на один год при достижении определенных показателей.

«Зарплата десять миллионов рублей в месяц или 120 миллионов рублей в год. Плюс бонусы, само собой», — отметил Карпов.

Напомним, что Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале.

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