Стала известна зарплата Дзюбы в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба по новому контракту с клубом будет зарабатывать 120 миллионов в год. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По его данным, подписание нового контракта должно пройти сегодня, 24 мая. Он будет действовать один сезон с опцией продления еще на один год при достижении определенных показателей.

«Зарплата десять миллионов рублей в месяц или 120 миллионов рублей в год. Плюс бонусы, само собой», — отметил Карпов.