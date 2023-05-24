Дьяков: Соболеву надо больше думать головой, РПЛ — это не медиафутбол

"В российском футболе редко встречаются такие телодвижения, как у Соболева. То дрался с "Зенитом" , то этот случай: видимо, любит принимать участие в стычках и разборках. Ему надо работать над ошибками и больше думать головой. РПЛ — это не медиафутбол", - сказал Дьяков.

Напомним, что Соболев показал непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллина Роши, схватившись за пах. Роша повторил этот жест, показывая и объясняя арбитру, что сделал Соболев. Оба футболиста были удалены. На заседании КДК, куда оба были вызваны, было решено дисквалифицировать Соболева на четыре матча. При этом красная карточка Роши был отменена, наказания для футболиста не последовало.