"Интер" победил "Фиорентину и девятый раз в истории выиграл Кубок Италии
Миланский "Интер" одержал победу над "Фиорентиной" в финале Кубка Италии. Матч, прошедший 24 мая на стадионе "Олимпико" в Риме, завершился в пользу подопечных Симоне Индзаги со счетом 2:1.
Флорентийцы вышли вперед уже на третьей минуте после гола Николаса Гонсалеса. Но еще до конца первого тайма миланская команда смогла отыграться и повести в счете - благодаря дублю Лаутаро Мартинеса. "Интер" был обладателем Кубка Италии и в сезоне-2021/22 и, таким образом, смог защитить титул лучшего клуба турнира.
Это его девятая победа в розыгрыше трофея. В сезоне-2022/23 "нерадзурри" сыграют в финале Лиги чемпионов. Соперником итальянского клуба станет английский "Манчестер Сити". Команды пока ни разу не встречались друг с другом в официальных встречах. Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. В Серии А после 36 туров "Интер" занимает третье место, набрав 66 очков.
Лидирует "Наполи" (86), который уже обеспечил себе чемпионский титул, вторым идет "Лацио" (68). Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал заявление о своем будущем в английском клубе. Его слова приводит инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.