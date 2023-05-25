"Интер" победил "Фиорентину и девятый раз в истории выиграл Кубок Италии

Миланский "Интер" одержал победу над "Фиорентиной" в финале Кубка Италии. Матч, прошедший 24 мая на стадионе "Олимпико" в Риме, завершился в пользу подопечных Симоне Индзаги со счетом 2:1.

© Reuters

Флорентийцы вышли вперед уже на третьей минуте после гола Николаса Гонсалеса. Но еще до конца первого тайма миланская команда смогла отыграться и повести в счете - благодаря дублю Лаутаро Мартинеса. "Интер" был обладателем Кубка Италии и в сезоне-2021/22 и, таким образом, смог защитить титул лучшего клуба турнира.

Это его девятая победа в розыгрыше трофея. В сезоне-2022/23 "нерадзурри" сыграют в финале Лиги чемпионов. Соперником итальянского клуба станет английский "Манчестер Сити". Команды пока ни разу не встречались друг с другом в официальных встречах. Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. В Серии А после 36 туров "Интер" занимает третье место, набрав 66 очков.