«ПСЖ» готов дать Месси контракт с зарплатой € 100 млн за сезон

Французский «ПСЖ» сделает решительный шаг, чтобы сохранить в своём составе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо в своём «твиттере».

По информации источника, «ПСЖ» готов предложить новый контракт Месси по схеме «1+1» с зарплатой € 100 млн в год. Катарское руководство парижан не хочет допустить перехода аргентинца в чемпионат Саудовской Аравии. Отмечается также, что возвращение Месси в испанскую «Барселону» невозможно.