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«ПСЖ» готов дать Месси контракт с зарплатой € 100 млн за сезон

Французский «ПСЖ» сделает решительный шаг, чтобы сохранить в своём составе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо в своём «твиттере».

По информации источника, «ПСЖ» готов предложить новый контракт Месси по схеме «1+1» с зарплатой € 100 млн в год. Катарское руководство парижан не хочет допустить перехода аргентинца в чемпионат Саудовской Аравии. Отмечается также, что возвращение Месси в испанскую «Барселону» невозможно.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. В 39 сыгранных матчах за парижан во всех турнирах аргентинец забил 20 голов и сделал 20 результативных передач. В составе «ПСЖ» Месси стал чемпионом Франции.

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