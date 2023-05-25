Моуринью согласится возглавить «ПСЖ», если ему поступит официальное предложение
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью готов возглавить французский «ПСЖ». Об этом сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, португальский специалист готов взяться за работу с парижской командой в следующем сезоне, если ему поступит официальное предложение от клуба.
60-летний Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. В прошлом сезоне специалист выиграл с римским клубом Лигу конференций. В этом году «Рома» Моуринью дошла до финала Лиги Европы, где сыграет с испанской «Севильей». Контракт португальского тренера с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.
Действующим главным тренером «ПСЖ» является Кристоф Галтье, работающий с командой первый сезон. При нём парижане вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов.