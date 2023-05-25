Моуринью согласится возглавить «ПСЖ», если ему поступит официальное предложение

По информации источника, португальский специалист готов взяться за работу с парижской командой в следующем сезоне, если ему поступит официальное предложение от клуба.

60-летний Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. В прошлом сезоне специалист выиграл с римским клубом Лигу конференций. В этом году «Рома» Моуринью дошла до финала Лиги Европы, где сыграет с испанской «Севильей». Контракт португальского тренера с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.