$79.97-0.2086.20-0.35

«Зенит» — о 98-летии клуба: футбольная столица России давно переехала в Петербург

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте выпустил поздравление болельщиков команды с 98-летием клуба, где заявил, что футбольная столица России давно и уверенно переехала в Санкт-Петербург.

«Зенит» — о 98-летии клуба: футбольная столица России давно переехала в Петербург
© Чемпионат.com

«За 98 лет клубный музей петербуржцев пополнился 26 трофеями. Среди них: десять Кубков чемпионов страны, пять национальных Кубков, восемь Суперкубков страны, Кубок Премьер-Лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА. День рождения — прекрасный повод напомнить, что «Зенит» — единственный футбольный клуб России, являющийся обладателем всех высших наград как советского, так и российского первенства.

Всё это говорит о том, что футбольная столица России давно и уверенно переехала в Петербург, под сине-бело-голубое небо великого города. И мы с гордостью продолжим делать всё, что в наших силах, чтобы она осталась здесь навсегда. С праздником!» — гласит заявление клуба.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий