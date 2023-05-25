39-летний Иньеста не собирается завершать карьеру

«Мы предполагали, что я завершу здесь свою карьеру, но я действительно хочу продолжать играть. Иногда ты должен попрощаться, но это очень сложно. Мои отношения с «Вессел Кобе» продолжатся и тогда, когда я уйду на пенсию», — приводит слова Иньесты «твиттер» Relevo.