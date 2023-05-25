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39-летний Иньеста заявил, что не собирается завершать карьеру после ухода из «Виссел Кобе»

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста заявил, что не планирует завершать профессиональную игровую карьеру после ухода из японского клуба по окончании сезона.

39-летний Иньеста не собирается завершать карьеру
© Чемпионат.com

«Мы предполагали, что я завершу здесь свою карьеру, но я действительно хочу продолжать играть. Иногда ты должен попрощаться, но это очень сложно. Мои отношения с «Вессел Кобе» продолжатся и тогда, когда я уйду на пенсию», — приводит слова Иньесты «твиттер» Relevo.

Иньесте 39 лет. Сегодня, 25 мая, «Виссел Кобе» объявил что полузащитник покинет команду спустя пять сезонов. В составе японского клуба Иньеста выиграл Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне футболист сыграл за свой клуб лишь пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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