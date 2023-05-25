«Рома» интересуется полузащитником «Зенита» Венделом

Итальянская «Рома» хотела бы приобрести полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, Вендел готов был покинуть Россию ещё в прошлом году. Возможный переход в «Рому» осложняется суммой трансфера. Ожидается, что «Зенит» потребует за своего полузащитника около € 20 млн.

25-летний Вендел перешёл в «Зенит» в 2020 году из лиссабонского «Спортинга». Санкт-петербургский клуб заплатил за полузащитника € 20,3 млн. Контракт Вендела с российским клубом рассчитан до 2027 года.

В 33 матчах текущего сезона Вендел отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.