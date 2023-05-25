$79.97-0.2086.20-0.35
18 минут назад

Главный тренер «Арсенала» Артета объяснил, почему у команды не получилось стать чемпионами

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему у «канониров» не получилось выиграть чемпионский титул АПЛ в текущем сезоне.

Главный тренер «Арсенала» объяснил, почему команда не выиграла чемпионат
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Когда вы ведёте в матче с «Ливерпулем» на выезде 2:0, а на 90-й минуте игра заканчивается вничью, а затем вы обыгрываете «Вест Хэм» 2:0 через 20 минут после начала встречи, доминируя на поле, а затем пропускаете пенальти… Вы должны выигрывать такие матчи.

Затем у вас матч с «Саутгемптоном» и вы просто пропускаете два гола и вынуждены взбираться на гору. Мы могли выиграть в концовке, но сыграли вничью 3:3. Так что следующий матч с «Сити» становился решающим.

Честно говоря, они были намного лучше нас. Они вышли на новый уровень в матче с «Реалом», а когда играют так, это что-то вроде: «Вау». Мы не смогли до них дотянуться. Это обошлось нам очень дорого в психологическом плане.

Оглядываясь назад, даже если бы мы обыграли «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Саутгемптон», мы всё равно могли бы остаться на втором месте.

Вы должны обыгрывать их, потому что так бы у нас было на шесть очков больше, а у «Сити» на шесть меньше», — приводит слова Артета пресс-служба «Арсенала».

Футбол,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий