Экс-тренер Бородюк: "Оставьте в покое главные турниры"

— Что касается реформ, отдельно хотелось бы отметить, чтобы у каждого реформатора были имя и фамилия, чтобы после выдуманных реформ была определённая ответственность. А то у нас могут навыдумывать, а потом ответственных нет. Оставьте футбол в покое! Есть гладкий чемпионат во всём мире. Не надо ничего выдумывать — всё давно изобретено. Оставьте Кубок России таким, какой он есть — выиграл или проиграл. Если не хватает игр, то сделайте другой турнир: например, Кубок РПЛ. Там можно делать абсолютно любую систему. Реформаторы, оставьте в покое главные турниры, — приводит слова Бородюка «Чемпионат».