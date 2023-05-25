Экс-тренер Бородюк: "Оставьте в покое главные турниры"

Бородюк призывает отказаться от реформирования системы российского футбола
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что нововведения в российских футбольных турнирах не нужны.
— Что касается реформ, отдельно хотелось бы отметить, чтобы у каждого реформатора были имя и фамилия, чтобы после выдуманных реформ была определённая ответственность. А то у нас могут навыдумывать, а потом ответственных нет. Оставьте футбол в покое! Есть гладкий чемпионат во всём мире. Не надо ничего выдумывать — всё давно изобретено. Оставьте Кубок России таким, какой он есть — выиграл или проиграл. Если не хватает игр, то сделайте другой турнир: например, Кубок РПЛ. Там можно делать абсолютно любую систему. Реформаторы, оставьте в покое главные турниры, — приводит слова Бородюка «Чемпионат».
Как неудачный пример бывший помощник Гуса Хиддинка привел переход на систему «осень весна», по которой российские футбольные соревнования проводятся с сезона 2011/12 — таким образом календарь синхронизирован с ведущими европейскими лигами.
— 15 лет что то выдумывают, перешли на «осень весна» — 15 лет ничего не можем выиграть. По два месяца не играем летом, когда прекрасные поля. Оставьте главные турниры такими, какими они всегда были. Что касается возможной реформы Суперкубка, то мы всё хотим сделать как в Испании или Германии. Зачем то постоянно хотим оттуда что то взять. Лучше придумайте своё достойное, — утверждает Бородюк.