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«Зенит» выпустил ролик в честь 98-летия клуба

Петербургский «Зенит» выпустил видеоролик, посвященный 98 летию футбольного клуба.

«Зенит» выпустил ролик в честь 98-летия клуба
© Матч ТВ

Ролик получил название «Зенит» и Петербург: Ярче звезд!» Как отмечает клуб, действие клипа разворачивается на фоне «культовых и знаковых для «Зенита» и Петербурга мест».

Нить повествования протягивается от ЛМЗ, где был рожден футбольный клуб, через арку Главного штаба, городские крыши и музейные пространства, дворы колодцы, реки и каналы, Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова до Яхтенного моста, ведущего к «Газпром Арене». В ролике девушки исполняют танцевальные номера, их образы отсылают к десяти чемпионским сезонам.

Игроки «сине бело голубых» — Александр Ерохин, Иван Сергеев, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра — представлены в образе типичных жителей Петербурга.

«Зенит» в текущем сезоне досрочно выиграл золотые медали МИР РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны в пятый раз подряд и десятый в истории.

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