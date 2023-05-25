Переход украинского полузащитника в «Челси» попал в топ-10 худших трансферов

Переход Мудрика в «Челси» попал в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal
Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в топ-10 худших трансферов сезона в АПЛ по версии издания Goal.
22-летний футболист перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. Украинец сыграл за лондонцев 14 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.
Топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal выглядит следующим образом:
- Ришарлисон (из «Эвертона» в «Тоттенхэм», € 58 млн).
- Марк Кукурелья (из «Брайтона» в «Челси», € 65,3 млн).
- Калвин Филлипс (из «Лидса» в «Манчестер Сити», € 49 млн).
- Михаил Мудрик (из «Шахтёра» в «Челси», € 70 млн).
- Джесси Лингард (из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форрест», бесплатно).
- Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», € 95 млн).
- Артур (из «Ювентуса» в «Ливерпуль», аренда).
- Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Барселоны» в «Челси», € 12 млн).
- Калиду Кулибали (из «Наполи» в «Челси», € 38 млн).
- Рахим Стерлинг (из «Манчестер Сити» в «Челси», € 56,2 млн).