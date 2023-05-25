Переход украинского полузащитника в «Челси» попал в топ-10 худших трансферов

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в топ-10 худших трансферов сезона в АПЛ по версии издания Goal.

22-летний футболист перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. Украинец сыграл за лондонцев 14 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.