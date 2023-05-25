Агент рассказал о будущем футболиста «Зенита» Ренана

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента из петербургского клуба в летнее трансферное окно.

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«Ренан останется на следующий сезон в «Зените», – приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Накануне Гарсия опроверг информацию о возможном переходе Ренана в один из английских клубов. По информации портала 90min.com, в переходе 19-летнего защитника заинтересованы «Челси», «Ливерпуля», «Арсенала», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».

В январе Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в рамках обмена на нападающего Юри Алберто. В составе сине-бело-голубых защитник провел 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ренана в 7 млн евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.