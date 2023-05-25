Агент рассказал о будущем футболиста «Зенита» Ренана

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента из петербургского клуба в летнее трансферное окно.
«Ренан останется на следующий сезон в «Зените», – приводит слова Гарсии «РБ Спорт».
Накануне Гарсия опроверг информацию о возможном переходе Ренана в один из английских клубов. По информации портала 90min.com, в переходе 19-летнего защитника заинтересованы «Челси», «Ливерпуля», «Арсенала», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».
В январе Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в рамках обмена на нападающего Юри Алберто. В составе сине-бело-голубых защитник провел 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ренана в 7 млн евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
Сегодня, 25 мая, сборная Бразилии (U-20) обыграла сверстников из Доминиканской Республики (6:0) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Ренан вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. В заключительном туре бразильцам предстоит сыграть со сборной Нигерии. Встреча пройдет 27 мая и начнется в 21:00 по московскому времени. В первом матче южноамериканцы уступили сборной Италии со счетом 3:2.