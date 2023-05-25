Экс-футболист Деменко: с уходом Малкома имидж «Зенита» поднимется

«Я считаю, что Малкому стоит поехать и «Зенит», мне кажется, не будет препятствовать. Конечно, это потеря для команды, но, с другой стороны, поднимется имидж клуба и сам футболист будет только прогрессировать. В какой-то степени и пиар команды произойдет, и заработает деньги «Зенит», — сказал Деменко.