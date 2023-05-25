Экс-футболист Деменко: с уходом Малкома имидж «Зенита» поднимется

Экс-футболист Деменко считает, что уход Малкома положительно повлияет на имидж "Зенита"
Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о том, что форвард петербургской команды Малком может продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Его слова передает Vprognoze.ru.
«Я считаю, что Малкому стоит поехать и «Зенит», мне кажется, не будет препятствовать. Конечно, это потеря для команды, но, с другой стороны, поднимется имидж клуба и сам футболист будет только прогрессировать. В какой-то степени и пиар команды произойдет, и заработает деньги «Зенит», — сказал Деменко.
СМИ сообщали о том, что интерес к Малкому проявляют клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал», «Ньюкасл», «Манчестер Сити», а также французский «Пари Сен-Жермен».
«Зенит» разрешил Малкому за несколько туров до конца чемпионата отправиться в Бразилию в связи с рождением ребенка.
В сезоне-2022/23 Малком провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Он с большим отрывом лидирует в бомбардирской гонке. Полузащитник опережает идущего вторым спартаковца Квинси Промеса на три гола.