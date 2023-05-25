Нигматуллин: Баринову не было смысла ехать в Европу

— «Локомотив» строит молодую и перспективную команду. Но любому растущему коллективу необходим опытный костяк. Думаю, что продление контракта с Бариновым на три года — лучшее решение для обеих сторон. Диме не было смысла ехать в Европу. Зачем рисковать своей карьерой? Там можно было бы не заиграть и загубить карьеру. Очень рад, что «Локомотиву» и Баринову удалось договориться между собой, — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».