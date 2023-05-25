Важная часть системы видеоповторов может вернутся в РПЛ

Китайская компания Rigour Tech завершила тесты своей технологии виртуальных офсайдных линий, которую в будущем будут использовать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Как сообщает «РБК Спорт», до конца июня FIFA должна решить вопрос с сертификацией китайской технологии, которая необходима для полноценной работы системы видеоповторов (VAR)

Напомним, что VAR используется в РПЛ с сезона 2019/20. До лета 2022 года оператором системы была британская компания Hawk-Eye Innovations, а в прошлом сезоне технологию на матчах РПЛ обеспечивал российский провайдер Slomo. Вместе с тем в его функционале не было технологии черчения виртуальных офсайдных линий, и судьям приходилось опираться на своих помощников. В результате на матчах возникали спорные судейские решения.

Еще в феврале 2023 года Российский футбольный союз (РФС) заявил, что добился соглашения с Rigour tech о предоставлении технологии. Однако на тот момент система еще проходила финальный тест для получения сертификата FIFA. Накануне в китайской компании заявили, что прошли испытания — нареканий у футбольной организации не возникло.

«Компанию уведомили, что в ходе тестов ФИФА не будет комментировать или оценивать процесс и сообщит все результаты соискателям лицензии не позднее конца июня 2023 года», — добавили там.

Источник в РФС отметил, что технические вопросы использования технологии уже неоднократно обсуждались с Rigour tech, а качество программного решения благодаря пожеланиям «последовательно росло». Вместе с тем один из собеседников издания считает, что с уверенностью об одобрении китайских решений пока говорить нельзя — небольшой риск отказа все же остается.