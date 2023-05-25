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Сутормин: не исключаю, что могу уйти из «Зенита»

Полузащитник Зенита Алексей Сутормин допустил, что в межсезонье он может покинуть санкт-петербургский клуб.

Полузащитник Сутормин: не исключаю, что могу уйти из «Зенита»
© Betassist

«Посмотрим, остаюсь ли в «Зените». Понятно, что всегда хочется иметь больше игровой практики, чтобы мой вклад в чемпионство был побольше. Посмотрим, как оно там дальше будет, загадывать сейчас не стоит. Я не исключаю, что могу уйти», — заявил Сутормин в эфире YouTube-канала «СБГ Шоу».

В «Зенит» Сутормин перешёл летом 2019 года. В нынешнем сезоне он поучаствовал в 18 матчах «Зенита» во всех турнирах. Контракт Алексея с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 2 млн.

Ранее Сутормин выступал за астраханский «Волгарь», «Оренбург» и казанский «Рубин». В составе сборной России он сыграл в трёх матчах и забил один мяч.

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