Полузащитник Сутормин: не исключаю, что могу уйти из «Зенита»

«Посмотрим, остаюсь ли в «Зените». Понятно, что всегда хочется иметь больше игровой практики, чтобы мой вклад в чемпионство был побольше. Посмотрим, как оно там дальше будет, загадывать сейчас не стоит. Я не исключаю, что могу уйти», — заявил Сутормин в эфире YouTube-канала «СБГ Шоу».