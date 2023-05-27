Генеральный директор мюнхенской «Баварии» может быть уволен

По информации журналиста, будущее 53-летнего специалиста остаётся под вопросом. Кан находится под серьёзным давлением из-за возможного завершения сезона без трофеев впервые за долгое время.

В текущем сезоне Бундеслиги «Бавария» занимает второе место, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на два очка за тур до конца чемпионата. Мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив «Манчестер Сити» с общим счётом 1:4 по сумме двух матчей. В Кубке Германии «Бавария» также завершила выступления в четвертьфинале, проиграв «Фрайбургу» (1:2).