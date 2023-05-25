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Сутормин: зарплаты футболистов обоснованы. Некоторые не видят обратной стороны медали

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался об уровне зарплат футболистов, заявив, что большие деньги, получаемые спортсменами обоснованы. Также игрок выразил сожаление, что представители бюджетных профессий зарабатывают заметно меньше.

Полузащитник "Зенита": зарплаты футболистов обоснованы
© Чемпионат.com

«Считаю ли я, что футболисты много зарабатывают? Скажу, что да, но это обоснованные деньги. Я считаю, что учителя, врачи и другие подобные профессии должны получать больше. Но понятно, что футболисты зарабатывают больше, к сожалению. Имею в виду, чтобы они, дай бог, стали получать больше.

Возможно, некоторые не видят обратной стороны медали. Понятно, что это может прозвучать как отмазка. Кто-то скажет: «Да я ради такой зарплаты готов на то и на то». Но опять же, у меня не было ни одного выпускного, дни рождения, дай бог, попадают на выходной. Случай со свадьбой чего стоит! Возможно, этого кто-то не замечает. Это касается и моей семьи. Те же переезды, сегодня ты здесь, завтра там.

Многие судят по футболистам Премьер-Лиги, а в Первой и Второй лигах люди получают по 70-80 тысяч, и у них ничего больше нет. А где-то и не платят. В 35 лет заканчиваешь… А ты только в футбол играл», — сказал Сутормин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

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