$79.98+0.0285.88-0.32

Тюкавин назвал себя лидером молодежи московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в эфире «Матч ТВ» назвал себя лидером молодежи «бело голубых».

Тюкавин назвал себя лидером молодежи московского «Динамо»
© Матч ТВ

На счету 20 летнего форварда 9 голов и 7 голевых передач в 26 матчах текущего чемпионата России.

— Как к критике относишься?

— Смотря какой, — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».

— Она разной бывает?

— Да.

— Справедливая и несправедливая?

— Ага.

— Шунин говорил, что любит молодежь, но может быть строг.

— Тоже может серьезно сказать. Не всегда в шуточной форме.

На тренировках я стараюсь слушать и больше молчать.

— Среди молодежи ты лидер?

— Да. Нескромный ответ, но да.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий