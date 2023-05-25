Тюкавин назвал себя лидером молодежи московского «Динамо»
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в эфире «Матч ТВ» назвал себя лидером молодежи «бело голубых».
На счету 20 летнего форварда 9 голов и 7 голевых передач в 26 матчах текущего чемпионата России.
— Как к критике относишься?
— Смотря какой, — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».
— Она разной бывает?
— Да.
— Справедливая и несправедливая?
— Ага.
— Шунин говорил, что любит молодежь, но может быть строг.
— Тоже может серьезно сказать. Не всегда в шуточной форме.
На тренировках я стараюсь слушать и больше молчать.
— Среди молодежи ты лидер?
— Да. Нескромный ответ, но да.