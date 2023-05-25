Тюкавин назвал себя лидером молодежи московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в эфире «Матч ТВ» назвал себя лидером молодежи «бело голубых».

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На счету 20 летнего форварда 9 голов и 7 голевых передач в 26 матчах текущего чемпионата России.

— Как к критике относишься?

— Смотря какой, — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».

— Она разной бывает?

— Да.

— Справедливая и несправедливая?

— Ага.

— Шунин говорил, что любит молодежь, но может быть строг.

— Тоже может серьезно сказать. Не всегда в шуточной форме.

На тренировках я стараюсь слушать и больше молчать.

— Среди молодежи ты лидер?