Мостовой высказался о лучшем тренере сезона

— Насчет того, кто лучший тренер этого сезона, пока неясно. Надо дождаться концовки чемпионата. Понятно, что у (тренера «Зенита» Сергея) Семака уже преимущество перед всеми. Он уже выиграл чемпионство, поэтому в большинстве своём мы отдаем предпочтение «Зениту». У нас часто клуб выдает какую то хорошую серию игр, и все начинают кричать, какой хороший тренер там работает. А потом видишь, что команда идёт в зоне «стыков». И думаешь, почему так? Ведь он ещё два месяца назад что то новое в футболе придумал, так с (тренером «Крыльев Советов» Игорем) Осинькиным было.



Сейчас, к примеру, (Владимир) Федотов с ЦСКА хорошо выступает. Но про армейцев ещё до начала сезона говорили, что они должны быть в тройке призёров. Плюс «Ахмат» показывает хорошие результаты. (Тренер «Ахмата» Сергей) Ташуев делает хорошую работу. Ясно, что он не сможет побороться за звание лучшего тренера сезона, но поучаствовать в номинации можно. Сергей Абуезидович уже чуть ли не на четвертом месте с «Ахматом», а взял он команду, которая была внизу, — сказал Мостовой Metaratings.ru