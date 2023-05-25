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Александр Мостовой о лучшем тренере сезона: «Пока неясно, надо дождаться концовки чемпионата»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что пока рано говорить о том, кто заслуживает права считаться лучшим тренером сезона в чемпионате России.

Мостовой высказался о лучшем тренере сезона
© Матч ТВ

— Насчет того, кто лучший тренер этого сезона, пока неясно. Надо дождаться концовки чемпионата. Понятно, что у (тренера «Зенита» Сергея) Семака уже преимущество перед всеми. Он уже выиграл чемпионство, поэтому в большинстве своём мы отдаем предпочтение «Зениту». У нас часто клуб выдает какую то хорошую серию игр, и все начинают кричать, какой хороший тренер там работает. А потом видишь, что команда идёт в зоне «стыков». И думаешь, почему так? Ведь он ещё два месяца назад что то новое в футболе придумал, так с (тренером «Крыльев Советов» Игорем) Осинькиным было.

Сейчас, к примеру, (Владимир) Федотов с ЦСКА хорошо выступает. Но про армейцев ещё до начала сезона говорили, что они должны быть в тройке призёров. Плюс «Ахмат» показывает хорошие результаты. (Тренер «Ахмата» Сергей) Ташуев делает хорошую работу. Ясно, что он не сможет побороться за звание лучшего тренера сезона, но поучаствовать в номинации можно. Сергей Абуезидович уже чуть ли не на четвертом месте с «Ахматом», а взял он команду, которая была внизу, — сказал Мостовой Metaratings.ru

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. После 28 туров вторым идет ЦСКА (54 очка), третьим — «Спартак» (53), четвертым — «Ростов» (50). «Ахмат» (49) занимает пятое место.

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