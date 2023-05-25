Сутормин рассказал, кто из игроков «Зенита» больше всех напился на праздновании чемпионства

«Кто больше всех напился на чемпионском банкете? Да все, наверное! У нас было фирменное шампанское, всех поливали с автобуса. Кто-то мог получить.



Кто больше всех бузил на корпарате? Да никто. Это, мне кажется, больше не к футболистам, а к клубным работникам. Праздник был для всех», — сказал Сутормин.