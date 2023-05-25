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Игрок "Зенита" Сутормин признался, что на праздновании чемпионства напились все

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин в интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ» рассказал подробности празднования чемпионства в этом году.

Сутормин рассказал, кто из игроков «Зенита» больше всех напился на праздновании чемпионства
© РИА Новости

«Кто больше всех напился на чемпионском банкете? Да все, наверное! У нас было фирменное шампанское, всех поливали с автобуса. Кто-то мог получить.

Кто больше всех бузил на корпарате? Да никто. Это, мне кажется, больше не к футболистам, а к клубным работникам. Праздник был для всех», — сказал Сутормин.

Напомним, что 7 мая «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над красно-белыми и пятый раз подряд стал чемпионом России. У победителей забивали Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. В составе москвичей отличились Кейта Бальде и Квинси Промес (с пенальти).

После этого команда дважды сыграла вничью с «Краснодаром» и «Оренбургом». В 29 туре Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака сыграют с «Сочи» на выезде.

Стоит отметить, что сине-бело-голубые отпустили в ранний отпуск почти всех своих бразильских игроков.

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